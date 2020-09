Leden zwemclub Koppie Onder maken bezwaar: "Er zijn betere plekken voor zonnepark in IJsselmeer"

ANDIJK - Leden van zwemclub Koppie Onder in Andijk hebben bezwaar ingediend tegen de plannen van de gemeente voor de komst van twee zonnezandbanken in het IJsselmeer. In de voorlopige plannen staat dat er een 200 hectare zonnepark vlak voor de kust komt te liggen. De leden van de club laten zich niet zomaar het weidse en unieke uitzicht aan de dijk ontnemen.

Aan de steiger aan het IJsselmeer verzamelen om 08:30 uur de dames van de zwemclub. Meestal met drieëntwintig zwemmers sterk. Samen vormen zij de zwemclub Koppie Onder: eerst koppie onder en daarna een 'koppie doen'. "We zijn een hechte club vriendinnen. Het is onmisbaar en supergezond om iedere ochtend in het water te springen", vertelt Bernice Notenboom. Notenboom maakte per brief bezwaar tegen de voorlopige plannen vanuit de gemeente, onderdeel van de Regionale Energiestrategie (RES). "Ik ben niet tegen zonneparken, maar je moet strategisch bedenken waar je ze wilt hebben. Dit is een historisch stukje dijk en het is slechts een stuk van vijf kilometer die nog zijn oorspronkelijke vorm heeft uit de 14e eeuw. Waarom zou het precies hier moeten komen?" Weids uitzicht Ook Annemarie Kooiman-Oegema maakte bezwaar en spreekt in tijdens de raadsvergadering. Als geboren Andijker, neemt ze al jaren elke ochtend een duik in het soms koude IJsselmeerwater. Annemarie: "Ik ben elke dag zo dankbaar dat ik hier van mag genieten. Ik moet er niet aan denken dat het weidse uitzicht straks weg is. Ik zwem hier al jaren en we willen de weide blik houden zoals die is." Tekst gaat verder onder de video:

De gemeente Medemblik liet eerder weten geen windmolens meer te willen plaatsen in de gemeente. Bernice: "Niemand wil het in zijn achtertuin hebben en daarom wordt alles naar het IJsselmeergebied verschoven. Het maakt me kwaad dat de locatie ondoordacht is. Er zijn betere plekken en we hopen dat onze aangedragen alternatieven, worden omarmd." Bestaande terreinen uitbreiden Dan wijst Notenboom in de verte. "Achter ons zie je tientallen windmolens staan, dat zou een perfecte plek zijn om ook zonne-eilanden met zonnepanelen rondom aan te leggen. Het IJsselmeer is super groot met al genoeg plekken die verstoord zijn voor drinkwatervoorzieningen of natuurreservaat; breidt die plekken uit en zorg dat de zonneweiden daar komen." Aankomende donderdag 3 september is de raadsvergadering waarin de voorlopige plannen worden besproken. Daaruit moet voortkomen welke wensen en bedenkingen vanuit Medemblik worden meegegeven aan de Regionale Energie Strategie. Als het plan rondom de zonneparken in het IJsselmeer stand houdt, schroomt de zwemclub niet voor verdere actie. Bernice: "Dit stukje prachtige historische dijk mogen we niet verstoren. Hou het in zijn originele staat waar iedereen zo van geniet. Niet alleen voor ons als bewoners, maar ook de toeristen."