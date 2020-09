Greenpeace sleept de staat voor de rechter om miljardensteun KLM

Greenpeace Nederland stapt naar de rechter om het kabinet te dwingen het steunpakket van 3,4 miljard euro voor KLM in te trekken. De milieuorganisatie vindt de miljardensteun onterecht omdat het kabinet geen harde afspraken met KLM zou hebben gemaakt over het tegengaan van vervuiling.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Greenpeace heeft haar pijlen al sinds het begin van de coronacrisis op KLM gericht. Toen bekend werd dat KLM bij de staat zou aankloppen voor leningen om de crisis te kunnen overleven, riep de milieuclub op tot strenge voorwaarden. De milieuvoorwaarden die vervolgens door het kabinet werden gesteld waren voor Greenpeace te mager en ging over tot actie.

Landingsbaan bezet

In mei bezette Greenpeace als protest de Aalsmeerbaan op Schiphol. De start- en landingsbaan werd gebruikt als parkeerterrein voor KLM-toestellen die tijdelijk overbodig waren. Greenpeace-directeur Joris Thijssen vond de bezetting hun 'goed recht' om betere klimaatvoorwaarden voor de steun af te kunnen dwingen.

De bezetting overtuigde het kabinet en KLM niet om tot nieuwe voorwaarden te komen, waarop Greenpeace uiteindelijk besloot om de staat voor de rechter te slepen.

Alsnog duizenden mensen op straat

Dewi Zloch van Greenpeace: "Dit steunpakket is bedoeld om de werknemers van KLM zekerheid te geven. Maar juist dat is de overheid niet gelukt. Want hoewel KLM nu voorlopig overeind wordt gehouden, wordt deze grote vervuiler niet toekomstbestendig gemaakt en worden alsnog duizenden mensen op straat gezet. En dat is niet alleen een slechte zaak voor klimaat, natuur en gezondheid, maar ook voor de werknemers van KLM die nu op de lange termijn nog steeds geen enkele zekerheid hebben."

Het kabinet is vannacht door Greenpeace op de hoogte gesteld van de juridische stappen.