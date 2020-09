Telstar niet bang voor MVV: "Voor niemand, waarom zouden we ook?"

Jonker kan beschikken over een fitte groep. Waar Kick Groot nog met een blessure kampt, trainde Anthony Berenstein deze week weer voor het eerst mee met de groep. Ilias Bronkhorst kwam tijdens de training hard ten val, maar dat bleek volgens Jonker achteraf alleen 'een schaafwond op zijn gezicht' te zijn. Kersverse aanwinst Sebastian Soto is speelgerechtigd voor zondag, terwijl Anass Najah nog een vraagteken is. Hij kwam dinsdag weliswaar wat minuten in actie tijdens de besloten oefenwedstrijd tegen AZ (2-1 verlies, red), maar volgens Jonker moet er goed uitgekeken worden met de 22-jarige middenvelder.

"We zijn qua punten verzamelen doorgegaan met waar we voor de coronastop mee zijn gestopt", klinkt de oefenmeester positief. "Vier uit twee, dat is een goed gemiddelde. De speelwijze? Daar ben ik niet tevreden mee tot nu toe. Dat we dan vier punten hebben is des te beter. De twee spitsen die we erbij hebben is eveneens des te beter. Wij hebben vertrouwen in een opnieuw redelijk goed seizoen. Wij zullen heus nog wel een paar keer verliezen, maar we zijn echt voor niemand bang. Waarom zouden we ook?"