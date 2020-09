Dubbelslag Shayne Pattynama bezorgt Telstar volle buit tegen Eindhoven

Bij Telstar ontbraken Siebe Vandermeulen (vervangen door Yaël Liesdek) en kersverse aanwinst Vincent Regeling (op de bank) in de basisopstelling. Nieuwe assistent-trainer Edgar Davids zat voor de eerste keer op de bank naast Andries Jonker. De eerste grote kans was voor Eindhoven. Jort van de Sande kopte de bal van dichtbij in, maar keeper Jasper Schendelaar keerde de inzet met een katachtige reflex.

Comeback

Vrijwel direct na de aftrap in de tweede helft kwam Eindhoven op gelijke hoogte. Na een voorzet van Kaj de Rooij kon Hugo Botermans makkelijk binnenwerken: 1-1. Enkele minuten later was de comeback van de Eindhovenaren helemaal compleet. Botermans miste een-op-een, maar De Rooij knalde in de rebound hard raak: 2-1.

Ongeveer een halfuur voor tijd knokte Telstar zich terug tot 2-2. Basisdebutant Liesdek soleerde langs drie spelers van Eindhoven en leverde een ragfijne voorzet af op Shayne Pattynama. Luttele minuten later scoorde de back zelfs zijn tweede van de middag en bracht de Velsenaren daarmee weer op voorsprong. Het was tot het einde van de wedstrijd spannend voor Telstar, maar de ploeg van Jonker hield knap stand.

Telstar speelt 13 september tegen MVV. De aftrap in Velsen-Zuid is om 20.00 uur.