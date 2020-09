Gyliano van Velzen voor twee jaar naar Telstar

VELSEN-ZUID - Telstar heeft zich per direct versterkt met Gyliano van Velzen. De aanvaller uit Amsterdam tekende maandag een contract voor twee jaar. Van Velzen stond voor het laatst onder contract bij Crawley United dat uitkomt in de Engelse League Two.

Gyliano van Velzen - Telstar

De 26-jarige Van Velzen belandde, via Ajax, al op jeugdige leeftijd in Engeland bij Manchester United. Via Royal Antwerp FC en FC Utrecht maakte hij tussen 2015 en 2017 indruk in de eerste divisie bij FC Volendam. Trainer Robert Molenaar haalde hem vervolgens naar Roda JC waarmee hij in de eredivisie speelde. Vorige zomer koos hij voor Crawley United waar hij nauwelijks speelde. Het voetbal op het vierde niveau in Engeland paste ook niet echt bij hem, zo vertelt hij. Tekst gaat verder onder de video

Gyliano van Velzen is blij dat hij terug is - NH Sport/Edward Dekker

Eigenlijk liep het contract in Engeland nog één jaar door, maar in onderling overleg is besloten de verbintenis voortijdig te beëindigen. Vanaf het moment dat Van Velzen transfervrij was, nam zijn zaakwaarnemer Romano Denneboom contact op met Telstar-trainer Andries Jonker. Vervolgens was de overgang snel geregeld. Al moest de voetballer wel flink wat salaris inleveren. "We voetballen niet alleen voor het geld he? Minuten maken is het leukste." Tekst gaat verder onder de video

Gyliano Van Velzen was er snel uit met Telstar - NH Sport/Edward Dekker

Trainer Andries Jonker ziet in Van Velzen niet de vleugelspits die hij destijds bij FC Volendam was. Jonker wil hem als één van zijn twee spitsen inzetten. "Daar hebben we met hemzelf ook over gesproken. Hij ziet het honderd procent zitten om dat zo in te vullen." Of Van Velzen zondag al bij de wedtrijdselectie zit voor het thuisduel tegen MVV Maastricht durft Jonker nog niet te zeggen.

Trainer Andries Jonker vindt Van Velzen een ander type dan Lesley de Sa - NH Sport/Edward Dekker