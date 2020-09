Telstar-spits Soto speelgerechtigd voor duel met MVV

De Amerikaanse jeugdinternational verruilde deze zomer het Duitse Hannover 96 voor het Engelse Norwich City. "Voor een Amerikaan is het lastig om een werkvergunning te krijgen in Engeland", vertelt Soto. "Op dit moment was het niet mogelijk voor mij om daar te spelen en kon ik alleen verhuurd worden."

Fitheid

Zondag speelt Telstar thuis tegen MVV. Het is nog de vraag of hij minuten gaat maken, maar fit is de spits wel. "Ik heb met een personal trainer getraind en ik voel mij eigenlijk beter dan verwacht", aldus Soto, wiens Amerikaanse mentaliteit wordt geroemd door trainer Andries Jonker. "In Amerika is er een enorme drang om te slagen in datgene wat je doet", aldus Jonker. "Er heerst daar een enorme prestatiecultuur en dat nemen ze mee op het veld."