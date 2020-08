Telstar slaat slag en huurt Adshead en Soto van Norwich

Daniel Adshead is 18 jaar en trainde al een tijdje mee met Telstar. Ook kwam hij in een aantal oefenwedstrijden van De Witte Leeuwen in actie. De aanvallende middenvelder doorliep de jeugdopleiding van Rochdale FC waarna hij op 16 jarige leeftijd naar Norwich ging. Daar wordt hij gezien als één van de grote talenten van de club die dit seizoen degradeerde uit de Premier League.

Sebastian Soto trainde met Telstar mee toen de ploeg op trainingskamp was in Zeist. Hij maakte deze zomer de overstap van het Duitse Hannover 96 naar Norwich. De 20-jarige spits is ook Amerikaanse jeugdinternational.

Aanvallende zorgen

Het was voor Telstar het verhaal van de voorbereiding. De ploeg komt moeilijk tot scoren. Trainer Andries Jonker grapte regelmatig dat zijn ploeg voorin weer de nul had gehouden, maar is natuurlijk blij met deze aanvallende impuls.

“Daniel is een piepjonge speler, hij zal zijn pieken en dalen ongetwijfeld gaan hebben. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat hij voor ons een waardevolle speler zal kunnen zijn. Sebastian is ook nog een jonge speler waar Norwich veel potentie in ziet. Wij zijn blij dat wij gebruik kunnen maken van het feit dat Sebastian minuten moet gaan maken en zich moet ontwikkelen. Telstar heeft de laatste jaren wel vaker bewezen dat het een goede leerschool kan zijn”.