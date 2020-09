De 22 kappers van Hilversum Zuid (deel 4): "Ik begon op mijn 13e"

HILVERSUM - Op en rond de Gijsbrecht van Amstelstraat zitten maar liefst 22 kappers. NH Nieuws-verslaggever Rachel Morssink ging onlangs op één dag bij tien van hen onder de schaar . In deze portretserie komen de kappers nog eenmaal uitgebreid aan bod: over knippen, corona en de concurrentie. Vandaag in deel 4: Ahmet, Denise en Cheyenne.

Datzelfde geldt voor Ahmet Parlak van Kapsalon Carizma. "Ieder heeft zijn eigen klanten, we zitten elkaar niet in de weg." Hij was erg jong toen hij in het kappersvak begon. "Op mijn dertiende ging ik aan het werk in een salon. Het was in Turkije en ik kreeg mijn opleiding tijdens het werken. Toen ik vijftien was, begon ik met knippen."

"Op een dag kwam ik terug van de kapper met groen haar en ik dacht: 'dat kan ik zelf beter'", vertelt Denise Inniger van La Magia over haar motivatie om kapster te worden. Inmiddels runt ze één van de 22 kapperszaken die op en rond de Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum-Zuid zitten. "En dat bevalt goed. Ik heb geen last van de concurrentie, hoor."

De corona-lockdown was een pittige tijd voor deze ondernemers. "Het is even slikken als je zeven weken dicht bent. Salarissen en vakantiegeld moesten gewoon uitbetaald worden", vertelt Cheyenne Bosscha, salonmanager bij Team Kappers. "Maar het positieve is dat we heel erg gemist werden, dat is fijn om te weten. Er is nu meer waardering voor ons vak."

Voor Denise voelde het gek om opeens thuis te zitten. "In het begin voelde ik me schuldig. Als ondernemer heb je altijd wel iets te doen: bestellen, cursussen volgen. En nu kon ik niets, dat is heel raar." Uiteindelijk kon ze ook genieten van die tijd. "Mijn man en ik wandelden veel, dat was heerlijk. Daar hebben we anders nooit tijd voor."