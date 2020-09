De 22 kappers van Hilversum Zuid: "Je hebt kapsalons en knipschuren"

HILVERSUM - Op en rond de Gijsbrecht van Amstelstraat zitten maar liefst 22 kappers. NH Nieuws-verslaggever Rachel Morssink ging onlangs op één dag bij tien van hen onder de schaar . In deze portretserie komen de kappers nog eenmaal uitgebreid aan bod: over knippen, corona en de concurrentie. Vandaag in deel 3: Remco Vos en Angelina Cornelisse.

Remco Vos van Scissors is kritischer over het hoge aantal kappers op en rond de Gijsbrecht van Amstelstraat. "Ik zie het zo: je hebt kapsalons en knipschuren. Iedereen kan tegenwoordig een zaak beginnen. Bij de kapsalons werken gediplomeerde mensen, bij de knipschuren niet altijd. Maar ze zijn wel goedkoper; ik moet daardoor steeds vaker mijn prijzen verdedigen. Je betaalt nou eenmaal voor kwaliteit."

Bij De Gooise Schaar komen de meeste klanten niet voor een flinke knipbeurt, maar juist voor verlénging van hun haar. "Ik houd zelf erg van lang haar, dus ik heb me gespecialiseerd in hair extentions," vertelt Angelina Cornelisse. Ze heeft daardoor niet zoveel last van de concurrentie van andere kappers. "Zeventig procent van mijn klanten komt voor haarverlenging en er zijn hier niet veel andere kappers die dat ook aanbieden."

Het waren zware maanden, toen de corona-lockdown hun zaken tot sluiting dwong. "Ja, dat was echt heel erg. Geen leuke tijd voor mij," vertelt Remco. "Het zure was dat ik nét, na tien jaar afbetalen, van een schuld af was die ik had over gehouden aan de vorige recessie. Ik moest dicht en meteen ging ik weer met duizenden euro's per week de min in."

Geluk bij een ongeluk: zijn huurbaas was buitengewoon coulant. "Eerst hadden we een afspraak gemaakt dat ik de maanden zonder inkomsten zou verlengen aan het eind van het contract. Maar later zei hij: 'Laat maar zitten, het is goed zo.' Daar ben ik hem echt enorm dankbaar voor."

Passie

Bij Angelina viel de schade mee omdat ze haar salon vanuit huis runt. "Daardoor had ik weinig kosten die doorliepen; anders weet ik niet of ik het gered had." Wel miste ze haar klanten enorm. "Dan liep ik hier door de lege ruimte... Dat voelde heel gek. Mijn werk is ook mijn passie; ik was zó blij dat ik weer aan het werk mocht."