Verslaggever bezoekt op één dag tien kappers: "Zit het nét leuk, gaat de schaar er weer in"

HILVERSUM - Er zitten maar liefst 22 kapsalons op en rond de Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum. Verslaggever Rachel Morssink gaat op één dag bij zoveel mogelijk zaken langs. Vanuit de stoel interviewt ze de kappers: over concurrentie, corona en de liefde voor het knippen.

Bekijk hieronder hoe verslaggever Rachel Morssink in tien afspraken van lang naar kort haar gaat. "Het is een rollercoaster."

Volgens wethouder Arno Scheepers is de situatie niet te extreem. "Het Bestemmingsplan Kerngebied Gijsbrecht van Amstelstraat geeft aan dat er maximaal twaalf zaken in de categorie 'dienstverlening' mogen zitten. Dat zijn bijvoorbeeld reisbureaus, maar dus ook kappers. Over dat maximum gaan we niet heen."

Ook merken de kappers dat klanten liever even naar de overkant lopen in plaats van een afspraak maken. "Mensen willen graag direct geholpen worden. Dat kan bij ons niet altijd. Vroeger kwamen ze dan een paar dagen later weer terug, nu gaan ze naar een ander," vertelt Remco Vos van SCISSORS.

Even verderop, bij Carlo Knippen & Zo, zijn ze kritischer over het hoge aantal salons. "Het zijn er veel te veel," zegt Mascha Conde Nieto, tijdens het haren wassen. "We hebben nog wel genoeg klanten, maar het vinden van leerlingen wordt steeds moeilijker door de concurrentie."

Daarbij kijkt de gemeente dus alleen naar het deel van de straat tussen de Bosdrift en de Neuweg en ook de zijstraten worden niet meegenomen. "Zolang kappers hun brood kunnen verdienen met knippen, is er een markt voor kapsalons," zegt Scheepers. "We hebben in coronatijd allemaal gezien hoe belangrijk de kappers zijn. Als we als gemeente het gevoel hebben dat we moeten ingrijpen zullen we dat zeker doen, maar dat is nu nog niet het geval."

Klanten missen

De enorme drukte van vlak na de corona-lockdown is weer achter de rug. Voor sommige kappers is het nu zelfs iets té rustig, maar ze zijn allemaal blij dat ze weer mogen knippen. "Thuiszitten is niets voor mij," vertelt Rachel van Rachel's Hair Point. "Opeens was ik fulltime moeder én juf voor mijn dochter. En dat zonder inkomsten."

"Ik miste mijn klanten zó verschrikkelijk," vertelt Angelina Cornelisse van De Gooise Schaar. Anders dan de naam van haar zaak doet vermoeden houdt zij zich vooral bezig met het verlengen van haar. "Ik heb me gespecialiseerd in hairextensions en mensen komen hier bij mijn salon aan huis. Daardoor had ik gelukkig geen huur die doorliep, maar ik vond het echt heel erg dat ik dicht moest."