De 22 kappers van Hilversum Zuid: hart voor het vak, concurrentie en crisis (deel 1)

HILVERSUM - Op en rond de Hilversumse Gijsbrecht van Amstelstraat zitten maar liefst 22 kappers. NH Nieuws-verslaggever Rachel Morssink liet ze eerder deze zomer op één dag allemaal hun schaar in haar haar zetten. Ze ontdekte dat alle kappers ondanks de flinke concurrentie hart voor hun vak hebben en een zware tijd achter de rug hebben door het coronavirus en besloot ze deze zomer allemaal te portretteren. Vandaag deel 1: kappers Diana en Alexander.

Weer of geen weer, ook bij hoge temperaturen draagt Diana van Gerven - Keller van Diana's Hairfashion een mondkapje. "Het is heel erg heet, haha. En ik gebruik ook nog hooikoortspillen, dus dat maakt het nog pittiger," vertelt ze. "Het is niet verplicht gesteld door meneer Rutte, maar ik doe het wel, want je staat zo dicht bij mensen." Ook bij Kapsalon Alexander ontkom je niet aan de corona-maatregelen. "Niet ziek, niet verkouden? Ruik je nog goed?" En na een spuitje desinfectiemiddel in je handen mag de klant doorlopen. "Veel mensen zijn nog bang om naar de kapper te komen," vertelt Alexander Brakenhoff. "We zijn al soepeler geworden, maar het is belangrijk dat het hier veilig voelt voor klanten."

In het eerste deel van deze zomerserie: Kapsalon Alexander en Diana's Hairfashion - NH Nieuws

En wat vinden de kappers van de concurrentie in de buurt? "Eigenlijk vind ik het veel te veel," zegt Diana. "Ik vind het prima, als de behoefte er ook naar is," zegt Alexander. "Meer inwoners betekent natuurlijk meer kappers. Maar je krijgt hier af en toe het gevoel dat het niet meer in balans is." Ondanks dat houden deze twee kappers het al decennialang vol. Diana zit al meer dan veertig jaar in het vak en runt al jaren haar eigen salon vanuit huis. "Ik heb er vroeger alleen voor gestaan met twee kinderen, maar door vijf dagen en vijf avonden te werken, heb ik het gered. En wat natuurlijk helpt: ik houd enorm veel van mijn werk, dit is echt mijn passie." Haar doneren Ook Kapsalon Alexander is geen nieuwkomer, zijn zaak zit al weer 27 jaar op de Gijsbrecht van Amstelstraat. Inmiddels werkt hij ook samen met Stichting Haarwensen. "Mensen kunnen hier hun haar laten afknippen om te doneren. Daar worden dan haarwerken van gemaakt voor kinderen die bijvoorbeeld door chemotherapie kaal zijn geworden." Op die manier draagt hij graag zijn steentje bij. "Ik vind dat je als bedrijf ook een beetje vrijwilligerswerk moet doen. Dus ik dacht: wat kan ik nou beter dan knippen," vertelt Alexander. "Het is voor klanten vaak een heftige beleving als ze hun lange haren kwijtraken, dus ik probeer er altijd een feestje van te maken."

De kappers van de Gijsbrecht

Deze zomerserie over de kappers loopt van dinsdag tot en met zaterdag. In totaal bezoeken we 11 van de 22 kappers. Morgen in deel 2: Trendlounge en Angels Hairdesign.