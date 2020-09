Hilversum is een piepkleine bibliotheek rijker: "Volwassenen moeten even bukken"

HILVERSUM - Je moet wel oppassen dat je je hoofd niet stoot: Hilversum is een piepkleine bibliotheek rijker. Een klein knalgroen huisje waar je gratis een boek kunt meenemen, als je er maar eentje terug legt. De Bukbieb werd vanmiddag geopend.

Het kleine groene huisje staat op de hoek van de Hilvertsweg en de Goudenregenlaan. De Bukbieb heet zo omdat - je raadt het al - je moet bukken om er binnen te komen.

Als je dat doet, loop je tegen honderden boeken aan die mensen uit de buurt er hebben neergelegd. Je kunt er een boek meenemen, maar ook een uitgelezen boek terugleggen. "Samen met buurtbewoners zorgen we er vervolgens voor dat de BukBieb netjes blijft en de voorraad boeken gevarieerd en aanlokkelijk. Zo krijgen boeken een tweede, derde of vierde leven. Prachtig, toch?", zegt Gertjan van der Net van de Bukbieb.

Ontmoetingsplaats

De Bukbieb moet er voor zorgen dat jong en oud nog meer gaan lezen. Daar komt nog eens bij dat de initiatiefnemers willen dat het huisje ook een ontmoetingsplaats wordt voor de buurt.

Het kleine bibliotheekje is het tweede initiatief dat de Hilversumse buurt start om het 'ons-kent-ons-gevoel' te versterken. Eerder werd op steenworp afstand ook al een 'wormenhotel' neergezet, waar buurtbewoners hun gft-afval in kunnen gooien zodat wormen er compost van maken. Het hotelletje is een groot succes.