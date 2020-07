Eerste compostoogst uit eerder ontploft Hilversumse wormenhotel

HILVERSUM - Een feestje gistermiddag voor de Hilversumse Moerbeilaan: na een jaar heeft het wormenhotel op een van de plantsoentjes aan de straat compost opgeleverd. Dat ging zeker niet zonder slag of stoot. "Maar we hebben nu wel de kaviaar onder de compost", lacht 'hotelbaas' Herman Vijlbrief.

Het wormenhotel staat pas anderhalf jaar aan de Hilversumse straat. Trouw gooien buurtbewoners er etensresten, zoals schillen, en koffiedrap in. De wormen gaan er vervolgens mee aan de slag. Ze eten het op en poepen het weer uit met gratis compost voor de tuintjes van buurtbewoners als resultaat. "Normaal gesproken kunnen we elk jaar oogsten, maar door allerlei omstandigheden is dit pas de eerste keer", vertelt Herman.

Hoewel het wormenhotel er nog maar kort staat, het heeft intussen wel een geschiedenis opgebouwd. Afgelopen jaarwisseling werd het wormenhotel nog flink beschadigd doordat vandalen er van bovenaf geen etensresten maar vuurwerk ingooiden. Met vereende krachten is het wormenhotel hersteld en de wormen bleken de klap wonderwel te hebben overleefd.

Afval brengen en kletsen

Maar nu is het dus feest. De compost werd gisteren gratis verdeeld over buurtbewoners die er mee aan de slag kunnen in hun tuintjes.

Dat is niet de enige reden waarom het wormenhotel er staat. Het is ook een plek geworden waar buurtbewoners elkaar ontmoeten en een praatje met elkaar maken.