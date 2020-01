Dag van de waarheid voor opgeblazen wormenhotel: ''Leven ze nog?''

''Ik zie levende wormen'', zegt bedenker Peter Jan Brouwer opgelucht. De schoppen kunnen dus weer terug de schuur in. ''Het lijkt mee te vallen, gelukkig'', vertelt initiatiefnemer Herman Vijlbrief. ''Hoewel we natuurlijk niet weten wat dat vuurwerk met de wormen heeft gedaan. Het is natuurlijk vergif.''

'Hufterproof'

Bij het ontwerp is nagedacht over een manier om vandalen af te weren. ''Er zit een codeslot op voor de mensen die hem gebruiken en de deksel is enorm zwaar. Dus hij is echt 'hufterproof'. Er staan er meer dan 70 in Amsterdam en daar is nog nooit iets mee gebeurd.''

Vijlbrief en Brouwer hopen dat een nieuwe bovenkant voldoende zal zijn om het 'wormen-walhalla' weer te voeden met afval uit de buurt. Al zal er eerst aan bodemonderzoekers gevraagd worden of en hoe het compost beïnvloed is. ''Ik vraag me af of deze 'oogst' compost nog te redden valt.''