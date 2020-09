Schiphol vraagt input omwonenden voor hinderbeperking

SCHIPHOL - Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland willen van omwonenden weten wat zij van de nieuwe hinderbeperkende maatregelen vinden. Daarvoor worden vijf bijeenkomsten georganiseerd, drie op locaties in Noord- en Zuid-Holland en twee online.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De omwonenden wordt gevraagd te reageren op de hinderbeperkende maatregelen die in maart door Schiphol en LVNL zijn gepresenteerd. Hoe de organisaties de overlast willen aanpakken is verzameld op de site minderhinder.nl. Een van die maatregelen die daar wordt beschreven is een 'slim' landingssysteem dat moet voorkomen dat vliegtuigen langer dan nodig rondjes blijven vliegen tot ze mogen landen.

Misleidend

Meteen na de lanceringen van minderhinder.nl kwamen inwoners van Uithoorn in opstand. Ze vinden de site misleidend en eisten hij offline zou worden gehaald. Schiphol en LVNL zijn niet op die eis ingegaan. Omwonende Mirella Visser, die daarbij bot ving, laat NH Nieuws weten naar een van de bijeenkomsten te willen gaan "om Schiphol kritisch te bevragen waarom er tot nu toe zo weinig van hinderbeperking in Uithoorn en Aalsmeer terecht is gekomen."

De bijeenkomsten zijn op maandag 28 september in Aalsmeer, op dinsdag 29 september in Assendelft en op dinsdag 6 oktober in Nieuwe Wetering. Op 7 en 8 oktober zijn de sessies online.

Aalsmeer

De gemeente Aalsmeer houdt ook een eigen bijeenkomst met inwoners om de aanpak van de hinder te bespreken. De gemeenteraad wil weten welke maatregelen er volgens de bevolking moeten worden aangepakt. De raad van Aalsmeer is al een aantal jaar unaniem tegen de groei van Schiphol, dus ook raadsleden van de VVD en CDA en staan daarmee lijnrecht tegenover hun Tweede Kamer-collega's in Den Haag. De bijeenkomst van de gemeente is volgende week dinsdag 15 september.