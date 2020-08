Schiphol kan volgend jaar meer vliegtuigen aan met 'slim' landingssysteem

SCHIPHOL - Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) gaat volgend jaar een 'slim' landingssysteem op Schiphol in gebruik nemen waardoor meer vliegtuigen in kortere tijd achterelkaar kunnen landen. Met het 'Intelligent Approach'-systeem hoeven verkeersleiders zich niet meer te houden aan de strikte vaste afstandsregels voor naderende vliegtuigen, maar kunnen aan de hand van nieuwe berekeningen, ook met harde wind en storm, meer vliegverkeer afhandelen.

Ondanks dat de vliegbewegingen én passagiersaantallen door de coronacrisis kelderden, houdt Schiphol alsnog vast aan de aangekondigde groei. Ook in de Ontwerp-luchtvaartnota , die na de corona-uitbraak werd gepresenteerd, staat dat Schiphol tot 540.000 vliegbewegingen kan groeien, mits de hinder voor de omgeving afneemt. Volgens NATS is hun naderingssysteem een duurzame oplossing die tegelijkertijd perspectief biedt voor groei op Schiphol.

Het systeem, ontwikkeld door de Britse luchtverkeersleiding, NATS, wordt al sinds 2015 op Londen Heathrow ingezet. Heathrow handelt onder normale omstandigheden iets minder vluchten af dan Schiphol, maar met een stuk minder start- en landingsbanen. Londen Heathrow heeft er twee, Schiphol zes. In 2019 telde Heathrow 476.000 vliegbewegingen, Schiphol had er 497.000. Ook in Parijs Charles de Gaulle wordt het systeem gebruikt.

Met het 'Intelligent Approach'-systeem worden vliegtuigen met een vaste tijdsinterval van elkaar gescheiden, in plaats van de afstandsregels. Positief voor omwonenden, zegt een woordvoerster van LVNL tegen NH Nieuws, want zo kunnen meer vliegtuigen worden afgehandeld op de twee hoofdlandingsbanen en kunnen banen die voor meer overlast zorgen vaker worden ontzien.

Duurzaam

Volgens NATS is het 'Intelligent Approach'-systeem duurzaam omdat het extra rondjes vliegen in de lucht voorkomt. Tijdens harde wind en storm moeten verkeersleiders regelmatig vliegtuigen 'stapelen' door ze in aangewezen gebieden rondjes te laten vliegen totdat er weer ruimte is om te landen. Het wachten kost meer brandstof en zorgt dus voor meer uitstoot en overlast. Het systeem biedt meer landingscapaciteit en kunnen vliegtuigen dichter op elkaar Schiphol naderen.

Nu kunnen per uur en per baan 38 vliegtuigen achterelkaar landen. Met het nieuwe systeem worden dat er naar verwachting maximaal 40 per uur.

Veilig

LVNL zegt dat het systeem aan alle veiligheidseisen voldoet. Twee jaar terug tikte de Onderzoeksraad voor Veiligheid Schiphol op de vingers. De veiligheid op de luchthaven zou ondergeschikt zijn aan de groei. Schiphol beloofde beterschap en riep onder andere een verbeteringsplan in het leven, dat online gevolgd kan worden. Een aantal veiligheidspunten is aangepakt, maar de meerderheid van de verbetering laat nog op zich wachten.

Minder hinder

Het systeem, dat formeel Time Based Separation heet, hoort bij het pakket aan maatregelen dat Schiphol en LVNL in maart presenteerden om de hinder voor de omgeving te laten afnemen. Toen werd benadrukt dat de 'minder hinder'-plannen niet zijn ontwikkeld om de aankondigde groei te verdienen. Omwonenden uit Uithoorn waren toch woest omdat zij zich niet gehoord voelden en eisten tevergeefs dat de bijbehorende site uit de lucht zou worden gehaald.

Even dreigde het coronavirus de invoering te vertragen, maar volgens NATS is het gelukt om het systeem met gebruik van videoverbindingen te testen en is uitstel voorkomen. LNVL ging niet in op de vraag wanneer precies in 2021 het landingssysteem in gebruik wordt genomen.