De volledige gemeenteraad van Aalsmeer komt in verzet tegen de groei van het aantal vluchten van en naar Schiphol. De raad vreest dat de toename van vliegbewegingen voor een groot deel voor rekening van Aalsmeer en Kudelstaart komt. In mei maakte luchtvaartminister Van Nieuwenhuizen in de langverwachte Luchtvaartnota bekend dat Schiphol de komende decennia kan blijven groeien.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Veel inwoners én de gehele gemeenteraad van Aalsmeer zeggen al een aantal jaar dat de groeigrenzen van Schiphol allang zijn bereikt. In de gemeente wordt gevreesd meer vluchten vrijwel alleen maar via routes boven Aalsmeer en Kudelstaart zullen worden afgehandeld. Talloze oproepen aan het kabinet om de groeiplannen aan banden te leggen, lijken tot nu toe ongehoord. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, die begin dit jaar een nachtje in Aalsmeer logeerde om de overlast zelf te ervaren, blijft van mening dat groei mogelijk is als Schiphol haar best doet om de hinder te verminderen.

"De groei van het vliegverkeer is de afgelopen jaren disproportioneel over het grondgebied van Aalsmeer afgewikkeld", aldus de gemeenteraad. "Aalsmeer wordt daarmee onevenredig zwaar belast. De raad vindt het onacceptabel dat er ondanks de eerdere oproepen tot nu toe geen enkele verbetering is gerealiseerd in de hinderbeperking."

Nachtsluiting Schiphol

De gemeenteraad heeft Schipholwethouder Kabout opgeroepen om zich in te spannen om de overlast te laten afnemen door hinderbeperking wettelijk te laten verankeren, zodat er ook gehandhaafd kan worden. Tot nu toe kunnen Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland en de luchtvaartmaatschappijen formeel nog niet worden aangepakt als de regels overtreden. Aalsmeer pleit ook voor een nachtsluiting van Schiphol tussen 23.00 en 7.00 uur, zonder dat die vluchten dan allemaal 's avonds laat of 's ochtends vroeg worden opgestapeld.

Kabout heeft de gemeenteraad toegezegd de 'noodkreet' op te nemen in de zienswijze die Aalsmeer gaat indienen in de hoop de Luchtvaartnota nog te kunnen laten aanpassen.

Aalsmeerbaan weer open

Inwoners van Aalsmeer ervaren de meeste last van vluchten die starten of landen vanaf de Aalsmeerbaan. Die baan was tot vandaag maandenlang dicht om als parkeerterrein voor vliegtuigen te dienen. De Aalsmeerbaan kan sinds vanochtend weer worden ingezet als start- en landingsbaan, maar is nog niet nodig geweest. Vanwege harde westenwind wordt de Buitenveldertbaan gebruikt als tweede landingsbaan, naast de Kaag- en Polderbaan.