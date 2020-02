Minister bleef slapen op 'zeldzame' rustige nacht in Aalsmeer: "Geen goede indruk kunnen krijgen"

SCHIPHOL - Het is al jarenlang een ergernissen waar de inwoners van Aalsmeer over klagen: de geluidshinder van Schiphol. Om het ministerie een goed beeld te geven waar de bewoners nou precies mee in de maag zitten, werd er voor de minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen vannacht in de jachthaven De Oude Werf een speciaal bedje gespreid. Ze bleef namelijk een nachtje slapen in de woonark van Daniel Harting. Maar of dat echt indruk heeft gemaakt, is nog maar zeer de vraag.

Van Nieuwenhuizen hield het logeerpartijtje volgens Harting op een van de rustigste dagen in het jaar. "Ze weet nu in ieder geval hoe het hier hoort te zijn: het was vannacht eindelijk eens erg rustig", aldus Harting voor de camera van NH Nieuws.

Zelf zegt de minister wel degelijk een beeld te hebben gekregen waar de omwonenden dagelijks mee moeten worstelen. "Ik was er vannacht natuurlijk wel erg op gefocust, maar je hoor eigenlijk continu een soort achtergrondruis. Het is voor bewoners denk ik moeilijk over te brengen en daarom was het goed dat ik hier was en het zelf heb ervaren", aldus Van Nieuwenhuizen tegen NH Nieuws na een ontspannen nachtje slapen.

Geen echte indruk

Het was voor de minister een rustige nacht, want het geluid viel relatief mee. Iets wat voor de Aalsmeerders maar nauwelijks voorkomt. "Erg fijn voor de bewoners van Aalsmeer, maar de minister heeft niet een echte indruk kunnen krijgen hoe het écht is", aldus Judith Keessen, raadslid van de gemeente Aalsmeer.

Daniel Harting is in ieder geval blij dat hij de minister een nachtje thuis heeft mogen ontvangen. "Als ze niet was komen slapen had het in ieder geval geen verschil gemaakt."

Waarom was het zo rustig?

Volgens onze luchtvaartverslaggever Doron Sajet kan de rustige nacht komen door de ligging van de jachthaven in Aalsmeer ten opzichte van nachtvluchten op Schiphol. Zo wordt de Aalsmeerbaan - vlakbij de slaapplek van de minister - 's nachts nooit ingezet. Ditzelfde geldt voor de Zwanenburglaan, die 'niet primair' wordt ingezet.

Luchtverkeersleiding Nederland laat NH Nieuws weten van te voren niet op de hoogte te zijn van het bezoek van de minister, maar benadrukt dat het baangebruik nooit voor zo'n logeerpartijtje zouden worden aangepast. "Er was sprake van regulier baangebruikt, comform de afspraak met de omgeving van Schiphol", aldus een woordvoerster.