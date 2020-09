AZ bezig met een versterking: "We scoren niet meer zo gemakkelijk"

De Alkmaarders scoorden in de voorbereiding slechts vier keer in acht oefenduels. Dat had deels te maken met de blessures van Myron Boadu en Calvin Stengs. Verder stak Oussama Idrissi nog niet in zijn beste vorm. Dat geeft dus aan dat de Alkmaarders erg afhankelijk zijn van dit trio. "We hebben afgelopen periode gezien dat we niet heel makkelijk scoren. Dat gaat zeker terugkomen, want die aanvallers van vorig seizoen zijn er nog steeds. Maar wat extra aanvallende kracht kan er nog wel bij."

Bekijk de video voor de volledige reactie van Max Huiberts.