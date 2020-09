Het is officieel Timo Letschert is AZ'er: "Blij met deze uitdaging"

ALKMAAR - Alsof hij al jaren bij AZ voetbalt zo liep Timo Letschert maandagmiddag rond in het stadion van de Alkmaarders. De nieuwe verdediger van AZ zette vlak daarvoor een krabbel onder een driejarig contract. "Het is een mooie dag, heb er veel zin in."

Timo Letschert keert weer terug naar z'n oude omgeving. In Purmerend groeide hij namelijk op en nu na de nodige omzwervingen gaat hij weer in Noord-Holland wonen. "Deze stap betekent ook veel voor m'n gezin. We zijn heel blij dat we weer in Nederland zijn."

De afgelopen jaren versleet de 27-jarige verdediger de nodige clubs. Van FC Groningen tot aan het Italiaanse Sassuolo. Verder behoorde hij vier jaar geleden nog tot de selectie van het Nederlands Elftal. Mede door blessures kon hij dat niveau de laatste tijd niet meer aantikken. Nu is hij weer topfit en wil hij de stijgende lijn weer oppakken. "Ik ben blij met deze uitdaging. En ik hoop hier de jonge jongens te helpen en zelf goed te voetballen, want dat is het belangrijkste." Letschert trainde afgelopen week al mee en maakte donderdag zijn eerste minuten voor de Alkmaarders. Hij speelde een helft mee in het oefenduel tegen KAA Gent (1-1). "De professionaliteit en de spelers zijn van een heel hoog niveau. Iedereen zit hier om beter te worden, dat is me tot nu toe opgevallen."