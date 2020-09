Special over oud-AZ'er Stijn Wuytens: "Ik snap wel dat mensen mijn keuze gek vinden"

LOMMEL - Een van de meest opvallende transfers deze zomer was die van Stijn Wuytens van AZ naar Lommel SK. In Alkmaar stond hij wekelijks in de basis en er lag ook nieuw tweejarig contract voor hem klaar. Toch koos hij voor de Belgische tweedeklasser. We zochten Wuytens in België op en maakten een special over hem.