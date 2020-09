Demonstrant in tranen na duw agent: "Ik dacht dat de politie aardig zou zijn"

AMSTERDAM - Ze stonden daar met z'n drieën nog met hoge stem 'We shall not be moved' te zingen, maar de werkelijkheid bleek toch anders. Een van de demonstranten die vanochtend in de Lutkemeerpolder protesteerden tegen nieuwbouw werd hardhandig omvergeduwd door een ongeduldige agent, zodat een tractor voorbij kon rijden. "Ik dacht dat politie in Amsterdam aardig zou zijn."

Ze willen de bouwers hinderen door kuilen te graven, pal voor tractoren te staan en een liedje uit hun hoofd te leren: 'We shall not, we shall not be moved.'

Enorm geschrokken

De politie is ter plaatse om de bouwers de ruimte te geven. Daarbij duwde ook een agent een oudere demonstrant die voor de al rijdende tractor bleef staan. Ze viel op de grond. Haar vriendin schrok ervan, vertelt ze later geëmotioneerd.