Activisten Lutkemeerpolder vechten terug met pompoenen, bieten en rode kool

AMSTERDAM - Nog maar een dag en dan moeten de activisten vertrokken zijn uit de Lutkemeerpolder. De gemeente Amsterdam wil starten met de bouw van een bedrijventerrein, maar daar is de actiegroep fel op tegen. In plaats van hun spullen te pakken geeft de groep daarom vandaag een oogstfeest. Om aan te tonen hoe vruchtbaar de grond is.

"Het is gewoon hele mooie kleigrond, nergens anders te vinden in Amsterdam. Ik vind niet dat dat opgeofferd moet worden", aldus een activiste. En eerlijk is eerlijk: de pompoenen, bieten, mais en rode kool staan er goed bij. In de keuken wordt dan ook hard gewerkt. De activisten hebben tafels vol met geoogste akkervruchten klaarliggen voor het protestfestival.

Mooi contrast

Dat de groep nu een feest geven, terwijl het toch echt vijf voor twaalf is voor de Lutkemeerpolder, vindt activist Idriss Nor niet meer dan logisch: "Ik vind het een mooi contrast. Zij vinden dat we weg moeten, dus wij proberen hier zo veel mogelijk mensen naar toe brengen. Zodat we ons verhaal kunnen vertellen. Namelijk: dit zijn de redenen waarom de polder moet blijven."

Nog veel oogsten

Wat de verdere plannen zijn van de actiegroep is nog niet duidelijk. Maar de strijd lijkt nog niet gestreden. "Je moet vertrouwen blijven hebben in je zaak. Anders kun je beter meteen inpakken en dat gaan we niet doen", zegt de activiste standvastig om er lachend aan toe te voegen: "We moeten ook nog heel veel oogsten.

Ook Idriss geeft zich nog niet gewonnen: "Dit gaat niet over een gerechtelijk bevel over een klein stukje land, dit gaat over een idee. Daar moet je voor blijven vechten."