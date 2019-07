Medewerkers zorgboerderij hopen op veroordeling in omkopingszaak Hooijmaijers

HAARLEM - Een directeur van een Amsterdamse vastgoedonderneming hoorde vandaag in de rechtbank van Haarlem 100 uur werkstraf en 34.875 euro tegen zich eisen. Hij wordt ervan verdacht voormalig gedeputeerde Ton Hooijmaijers tussen 2004 en 2009 te hebben omgekocht voor tienduizenden euro’s.

De in Hilversum geboren Jelle K. was directeur van een Amsterdamse projectontwikkelaar in commercieel onroerend goed. Hij wilde van de aandelen af van één van zijn bedrijven en Ton Hooijmaijers speelde volgens K. een bemiddelende rol tussen hem als verkoper en de koper.

Daarvoor zou hij 225.000 euro betaald krijgen. Daarnaast zouden er nabetalingen volgen, die afhankelijk waren van de voortgang van diverse projecten. Daarvan is in elk geval 14.875 euro en 20.000 euro betaald. Die bedragen ziet het OM als steekpenningen. De verdachte ontkent dat 'er sprake was van omkoping van Hooijmaijers'. "Het klopt absoluut niet. Ik heb een zakelijke transactie gedaan." Hooijmaijers zou behoorlijk achter het geld hebben aangezeten, aldus K. "Hij wilde weten waar hij aan toe was en wilde geld zien. Hij bedelde om geld door te bellen naar mijn secretariaat. Dat deed hij één, twee keer per jaar."



In het dossier zit echter ook een brief waarin twee betalingen van 35.000 euro en 50.000 euro worden gekoppeld aan de voortgang van een bouwproject, zo houdt de rechtbank hem voor. Het gaat om de ontwikkeling van een bedrijventerrein voor Schiphol in de Lutkemeerpolder aan de rand van Amsterdam. Volgens Jelle K. 'is het niet de bedoeling geweest' de betalingen afhankelijk te maken van de voortgang van het project. Uiteindelijk zou Hooijmaijers ongeacht de voortgang het volledige bedrag krijgen, zegt hij. Volgens het Openbaar Ministerie wijst de passage in de brief juist op een poging tot omkoping om zo van de gedeputeerde de helpende hand te krijgen in onder meer de ontwikkeling van de Lutkemeerpolder.



Bekijk hier de strafeis van het Openbaar Ministerie (tekst gaat verder onder de video):





Zorgboerderij

Juist dit project is de reden dat een tiental sympathisanten van de zorgboerderij De Boterbloem in de Lutkemeerpolder en actiegroep Behoud Lutkemeer bij de rechtszaak aanwezig zijn. Ze rollen voor de rechtbank uit protest een spandoek uit met de tekst: "Corruptie? Zand erover – GroenLinks". De boerderij dreigt al jaren te moeten wijken voor het bouwproject. Door de economische crisis is de bouw (nog) niet van de grond gekomen, maar die is nog niet van tafel.



Zij hopen dat een veroordeling van Jelle K. de redding van de boerderij is. "Wij hopen dat daaruit volgt dat de gemeente Amsterdam zich afvraagt of ze wel verder wil gaan met dit project. Ik ga ervan uit de gemeente ook bedenkt dat dit niet kan, omdat blijkt dat de samenwerkingsovereenkomst nietig is, omdat er sprake is van corruptie."

Kijk hier naar een interview over de protestactie van de medewerkers van de Boterbloem (tekst gaat verder onder de video):



Dat de gemeente Amsterdam interesse heeft in de strafzaak, blijkt uit de mededeling van de officier van justitie dat de gemeente om informatie uit dossier van het OM heeft gevraagd. Dat is, op de tenlastelegging na, overigens niet gegeven. Daarnaast is er ook een integriteitsonderzoek gehouden.



Vervolging afgekocht

De uitspraak van het gerechtshof in de zaak van Ton Hooijmaijers in 2015 zou een indicatie kunnen zijn voor een mogelijk vonnis. Het hof oordeelde dat Hooijmaijers onder meer strafbaar handelde door het aannemen van de giften van Jelle K.. Volgens de advocaat van K. klopt de conclusie overigens niet dat die betalingen bedoeld waren om Hooijmaijers te beïnvloeden. De toenmalige gedeputeerde werd veroordeeld voor een groot aantal zaken tot twee jaar cel en vier maanden vanwege omkoping, valsheid in geschrifte en het witwassen van geld.



Tien verdachten van valsheid in geschrifte en/of omkoping kochten eerder hun vervolging af voor ruim 100.000 euro. Twee omkopers moeten ook nog een werkstraf van 120 uur uitvoeren. Twee andere verdachte directeuren hoorden gisteren werkstraffen eisen van 40 en 60 uur en boetes van 5.950 euro en 8.568 euro voor hun bedrijven. Alle uitspraken zijn dinsdag 23 juli.