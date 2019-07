Verdachten omkoping Hooijmaijers ontkennen: “Dat is gewoon onzin"

HAARLEM - Het Openbaar Ministerie eist taakstraffen en geldboetes voor de directeuren en hun bedrijven die Ton Hooijmaijers hebben omgekocht toen hij gedeputeerde van de provincie Noord-Holland was.

De tien verdachten van valsheid in geschrifte en/of omkoping kochten eerder hun vervolging af voor ruim 100.000 euro. Twee omkopers moeten ook nog een werkstraf van 120 uur uitvoeren.

Drie omkopingszaken worden vandaag en morgen behandeld in de rechtbank van Haarlem. Deze verdachten hebben eerder een schikkingsvoorstel van het Openbaar Ministerie afgewezen, omdat ze zich onschuldig achten.

Hooijmaijers is in 2015 in hoger beroep veroordeeld tot twee jaar cel en vier maanden vanwege omkoping, valsheid in geschrifte en het witwassen van geld. Hij had in totaal 276.000 euro in ontvangst genomen van met name bouw- en vastgoedbedrijven om die te bevoordelen bij provinciale projecten. Hooijmaijers heeft altijd ontkend.

Onmenselijk

Onder meer Gijs de J. staat vanmorgen voor de rechter. Hij wordt er als directeur van een Amsterdams vastgoedbedrijf van verdacht geld aan de politicus te hebben gegeven. Zijn bedrijf betaalde in 2007 5.950 euro voor (naar eigen zeggen) voor adviezen over investeringen in Georgië, waar de J.’s vrouw vandaan komt.

De verdachte legt bedeesd uit dat hij zich van kwaad bewust is en dat Hooijmaijers keurig werkzaamheden heeft uitgevoerd voor dat bedrag. De J. zegt erg veel last te hebben gehad van het feit dat het allemaal zo lang heeft geduurd. “Dit is onmenselijk. Het is een aanslag op mijn constitutie.”



Hij wordt met name bevraagd over waarom hij samen met Hooijmaijers in Roemenië geweest, een jaar voordat de factuur werd uitgeschreven. Over die reis kan hij zich weinig herinneren. "Het is twaalf jaar geleden."

De reis naar Roemenië heeft volgens hem ook niks te maken met de betaling aan Hooijmaijers. Hij is wel stellig als het gaat om de mogelijke omkoping: "Eén ding weet ik heel zeker. Ik heb niemand omgekocht, dat is gewoon onzin. Wat moet ik met de gedeputeerde in het buitenland?"



Ook de voormalige directeur van een Amsterdamse recyclingbedrijf, Harry L., staat terecht. Het verwijt is dat het recyclingsbedrijf een valse factuur heeft betaald ter waarde van 8.568 euro, waar geen werkzaamheden voor zijn verricht.

De betaling zou volgens Harry L. bedoeld zijn als bijdrage voor de verkiezingscampagne van de VVD-politicus, maar daarvoor werd het bedrag wel via een omweg van een internetbedrijf gestort op de rekening van het adviesbureau van Hooijmaijers (dat op naam van zijn vrouw stond). Hooijmaijers had gevraagd om deze steunbetalingen, maar verwachtte geen tegenprestatie, verklaarde L tijdens een verhoor in 2010.

Hij woont in Frankrijk en is er niet om een nadere toelichting te geven. De rechtbank baalt er van dat er geen vragen gesteld kunnen worden. Volgens zijn advocaat Diederik van Omme is er weinig toe te voegen en is gezien het feit dat het zo lang geleden, dat L. zich ook weinig meer over de afspraken herinnert.

Werkstraffen

Justitie acht in beide zaken omkoping bewezen. Ze eisen 40 uur werkstraf voor De J. en een boete van 5950 euro voor het vastgoedbedrijf. Tegen Harry L. wordt 60 uur werkstraf en 8.568 euro voor zijn voormalige recyclingbedrijf geëist. Bij de straffen is rekening gehouden dat de verdachten jarenlang op vervolging hebben moeten wachten. "Het heeft veel te lang geduurd", zegt de officier.



Advocaat Fibbe vindt de te lange duur reden voor vrijspraak in verband met verjaring en hij bepleit bovendien dat er geen bewijs voor omkoping is. Ook de advocaten van het recyclingbedrijf en Harry L. vinden dat van vervolging geen sprake meer kan zijn, omdat het proces te lang heeft geduurd en is een campagnedonatie bovendien geen omkoping.



De hoofdverdachte komt dinsdag voor de rechter. Deze man wordt verdacht van tienduizenden euro’s te hebben betaald dan wel te hebben beloofd tussen 2004 en 2009. Op 23 juli volgt in alle zaken uitspraak.