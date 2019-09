Weggestuurde actievoerders Lutkemeerpolder weigeren te vertrekken

AMSTERDAM - De politie roept de ongeveer veertig activisten in de Lutkemeerpolder op om per direct te vertrekken. De gemeente wil in de polder starten met de bouw van een bedrijventerrein, maar de actiegroep is daar fel op tegen. De actievoerders zijn vooralsnog dan ook niet van plan om de polder te verlaten.

Dit weekend hielden de activisten een oogstfeest waarmee ze wilden aantonen hoe vruchtbaar de grond in de polder in Nieuw-West is. "Het is gewoon mooie kleigrond, nergens anders te vinden in Amsterdam", zei een van de actievoerders zaterdag tegen NH Nieuws.

Maar de gemeente heeft andere plannen voor het gebied. Die wil de polder omvormen tot een bedrijventerrein met een mix van groen, horeca, stadslandbouw en andere maatschappelijke functies. De bedoeling is dat er gefaseerd wordt gebouwd. Delen zouden pas ontwikkeld moeten worden als de komst van een bedrijf zeker is.

Zorgboerderij moet vertrekken

Ook zorgboerderij De Boterbloem, waar mensen werken met een psychiatrische, criminele of verslavingsachtergrond, moet daarom voor februari vertrekken. Wel komt er een nieuwe zorgboerderij in het gebied.

De politie heeft de actievoerders vanochtend gesommeerd om het terrein te verlaten, maar de actievoerders geven daar vooralsnog geen gehoor aan. Wel geeft een van de activisten aan dat de sfeer goed is. "Maar het is altijd spannend als er opeens agenten zijn."