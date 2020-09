B-elftal AZ speelt gelijk tegen AA Gent in laatste oefenduel

ALKMAAR - Het is AZ in de laatste wedstrijd van de voorbereiding niet gelukt om te winnen. In het duel met AA Gent kwamen de Alkmaarders niet verder dan 1-1. Michael Ngadue kopte de Belgen op voorsprong, de Japanner Yukinari Sugawara zorgde voor de gelijkmaker.

AZ speelde met een veredeld B-elftal in de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding. De internationals waren afwezig. Een opvallende naam bij de Alkmaarders was Timo Letschert. AZ maakte s' middags bekend dat het een mondeling akkoord had bereikt met de verdediger uit Purmerend. Desondanks stond hij direct in de basis.

Tijdens het eerste gedeelte van het oefenduel was er weinig spectaculairs te melden. De eerste mogelijkheid werd gecreëerd door Thijs Oosting, maar hij schoot recht op keeper Sinan Bolat. De grootste kans van de eerste helft was voor Zakaria Aboukhlal. De buitenspeler faalde een-op-een met Bolat.