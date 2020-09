AZ lijft transfervrije Timo Letschert in

ALKMAAR - AZ heeft zich versterkt met een nieuwe centrale verdediger. De Alkmaarders hebben een mondeling akkoord bereikt met Timo Letschert. De 27-jarige Purmerender was transfervrij en tekent voor drie jaar in Alkmaar.

Letschert speelde in de Eredivisie eerder al voor FC Groningen, Roda JC en FC Utrecht. In de Domstad wekte hij de interesse van Serie A-club Sassuolo, waarmee hij ook in de Europa League actief was. In het afgelopen seizoen kwam de Noord-Hollander uit voor de Duitse grootmacht Hamburger SV.