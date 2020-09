Deal: Thomas Ouwejan verhuurd aan Udinese, Italianen hebben optie tot koop

ALKMAAR - Het zat er al even aan te komen, maar donderdag is het officieel bevestigd. AZ-speler Thomas Ouwejan maakt de overstap naar het Italiaanse Udinese. De 23-jarige Heiooër wordt voor één seizoen gehuurd door de Italiaanse club uit de Serie A, die een optie tot koop heeft bedongen.

Ouwejan heeft desondanks zijn conctract verlengd bij AZ tot 2023. De Noord-Hollandse linksback speelt sinds 2007 in de jeugdopleiding van de Alkmaarders, nadat hij als pupil overkwam van De Foresters uit Heiloo. In december 2015 maakte de linkspoot zijn debuut in de Europa League-wedstrijd tegen Athletic Bilbao in San Mamés. In totaal kwam de verdediger tot 110 officiële wedstrijden voor de Alkmaarders, waarin hij drie keer wist te scoren.

