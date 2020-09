Kersverse AZ'er Letschert zocht uitdaging in Nederland: "Dat is goed gelukt met AZ"

ALKMAAR - Met nog maar twee trainingen in de benen debuteerde Timo Letschert donderdag in het oefenduel tegen AA Gent (1-1). De verdediger kwam eerder op de dag tot een mondeling akkoord met de Alkmaarders. "Lekker gevoel om weer te voetballen, m'n eerste minuten sinds acht weken."

"Ik heb er veel met m'n vriendin over gesproken", vertelt Letschert over z'n keuze voor AZ. "Daar kwam uit dat we terug wilden naar Nederland, ook voor het gezin. Dat zoek je hier een mooie uitdaging en dat is met AZ heel goed gelukt."

Eerder speelde Letschert voor o.a. voor FC Groningen, FC Utrecht, Roda JC en afgelopen seizoen speelde hij voor Hamburger SV in de 2e Bundesliga. AZ haalt de verdediger uit Purmerend transfervrij binnen. "Mondeling zijn we akkoord. Ik moet dus nog een krabbel zetten. Maar eerst heb ik nog een kleine medische keuring en dat is het helemaal officieel."

Bekijk de video voor het hele gesprek met de nieuwste aanwinst van AZ.