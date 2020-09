Irene zoekt (nazaten van) eigenaar van portemonnee met opmerkelijke inhoud

SPANBROEK - Irene vond op zolder een portemonnee met bijzondere documenten: een verklaring van politieke betrouwbaarheid, een bewijs van aanmelding als oorlogsvrijwilliger en zelfs wat foto's. Ze is op zoek naar nazaten van de eigenaar: Lambertus Petrus Loos uit Spanbroek. "Ik ben benieuwd naar het verhaal erachter."

Irene Jonker

De man van Irene Jonker komt uit Medemblik en verkocht jarenlang tweedehands spullen op rommelmarkten. "Die spullen haalde hij overal vandaan, knapte hij op en verkocht hij. Hij doet het al jaren niet meer maar de helft ligt hier nog op zolder." Tussen die spullen vond Irene de portemonnee. "Hij trok mijn aandacht en ik was benieuwd wat er in zat." In de portemonnee vond ze een aantal formulieren: "Een bewijs van aanmelding als oorlogsvrijwilliger, een Esso-abonnement en een verklaring van politieke betrouwbaarheid. Dat laatste heb ik nog nooit gezien. De verklaring is verzegeld met een stempel van de Landelijke organisatie voor Hulp aan Onderduikers; misschien zat hij wel in het verzet." Tekst loopt door onder de afbeelding

Alle documenten staan op naam van Lambertus Petrus Loos, geboren op 8 april 1913 in Spanbroek. De kans dat de eigenaar van de portemonnee nog leeft is klein, maar Irene hoopt dat de familieleden interesse hebben. "Ik hoop in contact te komen met familieleden, maar ik heb geen idee van welke tak Loos hij is."

Quote "Het roept zoveel vragen op en ik zou het raadsel graag opgelost zien" Irene Jonker - zoekt eigenaar oude portemonnee

Irene staat er ook voor open in contact te komen met mensen die haar verder kunnen helpen in haar zoektocht. "Het roept zoveel vragen op en ik zou het raadsel graag opgelost zien." Ook hoopt ze er de familie een plezier mee te doen. "Als ik een bezit van mijn grootouders op het spoor zou raken dan zou ik daar ook heel blij mee zijn. Ik kan mij voorstellen dat dat voor zijn nazaten ook geldt." Irene ontvangt graag tips via Facebook.