Hoornse foto behoort tot de 100 meest aansprekende uit de Tweede Wereldoorlog

HOORN - Een Hoornse foto behoort tot de 100 meest aansprekende foto's van de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft het NIOD, het Nederlands Instituut voor Oorlogs- Holocaust en Genocidestudies, bekendgemaakt. De foto is afkomstig van Jan Dirk Osinga uit Hoorn.

"Ik ben er trots op dat deze foto de eindselectie heeft gemaakt", vertelt Jan Osinga, zoon van Jan Dirk Osinga. "De foto geeft goed weer hoe de Tweede Wereldoorlog van invloed is geweest op Hoorn. Bovendien moest je echt lef hebben om deze foto te maken. Want als de Duitsers je zagen, dan had je een probleem."

Op de foto is te zien hoe fietsen op de Grote Noord worden ingeladen op een boerenkar, terwijl er op dat moment een Duitse patrouille te paard passeert.

Boek met foto's

Het NIOD heeft samen met Platform WO2 en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een landelijk project opgezet, met daarbij 100 beelden uit de Tweede Wereldoorlog die het meest aanspreken uit die tijd. Deze zijn gebundeld in een boek, dat maandag verschijnt.

In een speciale televisie-uitzending, die op 4 mei direct na de landelijke Dodenherdenking wordt uitgezonden, wordt dieper ingegaan op de 100 foto's. Meer foto's van Jan Dirk Osinga zijn terug te vinden op de website van het Westfries Archief.