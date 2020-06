Film blaast Spanbroekse wapendroppings 75 jaar na dato nieuw leven in

SPANBROEK - Vijfenzeventig jaar geleden werden op 11 juni in opdracht van Prins Bernhard de verzetslieden in Spanbroek geëerd. En dat werd groots gevierd. Het beeldmateriaal vormde de inspiratie voor een film over de wapendroppings van Spanbroek met de codenaam Mandrill.

"Het was een soort bevrijdingsfeest met een demonstratie van droppings. In het dorp van duizend inwoners was wel tienduizend man op de been. Ik vroeg me af: Wat is daar nou precies gebeurd?" Het oorspronkelijke plan was om een theatervoorstelling op locatie te maken, vertelt De Haan, maar corona gooide roet in het eten.

Theatermaker Tim de Haan kreeg een uniek filmpje onder ogen: Een polygoon-film die op 11 juni 1945 is gemaakt in Spanbroek en waarin de verzetslieden van Westfriesland worden geëerd door de geallieerden.

Omdat het dit jaar 75 jaar geleden is dat de film plaatsvond, wilde De Haan er toch iets van laten zien. "Spanbroek heeft een hele belangrijke functie gehad in het verzet in die tijd. Het was het centrum van de Noord-Hollandse droppings, maar ik merkte tot mijn verbazing dat mensen - zelfs Spanbroekers - maar weinig weten over wat er precies is gebeurd."

De Haan ging samen met theatermaakster Lore Koelemijer aan de slag. Ze doken in de archieven; van London tot het Westfries Archief en kregen zelf de originele documenten in handen van de Nederlandse geheime dienst, de BBO. "Dan gaat je hart sneller kloppen, als je leest: zo is het dus echt gegaan."

Het duo ging in gesprek met ooggetuigen om een beeld te krijgen van de situatie. Hun verhalen zijn in de video verweven met beelden van de polygoonfilm en beelden van de Zomerdijk in tegenwoordige tijd. In de film hoor je bijvoorbeeld de beleving van Martin de Boer. Hij speelde als klein jongetje mee in fanfare Muzieklust die mocht optreden op de manifestatie. Tussen de hooggeplaatste militairen liep hij rond. "Voor hem een prachtige herinnering, later besefte hij natuurlijk pas wat er plaatsvond", vertelt De Haan.

Brug tussen generaties

De Haan hoopt de film in te kunnen zetten voor educatie op basis- en middelbare scholen. "Ik vind pubers geweldige gasten, maar ze weten te weinig over de Tweede Wereldoorlog." De Haan ziet het als doel van zijn generatie om de kennis over te dragen. "Ik wilde deze film maken nu de verhalen nog verteld kunnen worden. Mijn generatie is een brug tussen zij die het hebben meegemaakt en zij voor wie het steeds verder van hen af staat." Hij hoopt met de film de kennis door te geven.

Bekijk hier onder de film