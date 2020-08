Theater brengt Hoornse binnenstad terug naar oorlogstijd tijdens Cultuurproeverij

HOORN - Op zondag 6 september gaat de Hoornse binnenstad terug in de tijd tijdens het Cultuurweekend. Met acht verschillende kleine voorstellingen nemen Hoornse theatermakers bezoekers mee in de waargebeurde verhalen uit de Tweede Wereldoorlog in Hoorn.

De echte verhalen van Hoorn ten tijde van de Tweede wereldoorlog zijn vertaald naar monologen en korte theatervoorstellingen die op verschillende locatie gespeeld worden. 'Theater op de bon' zou eigenlijk in mei plaatsvinden, maar werd vanwege corona verschoven naar de Cultuurproeverij.

Het eerste verhaal gaat over Gre Visser en Jan Ruiter, een echtpaar dat een textielzaak runde in Hoorn. Zij waren betrokken bij het verzet en soms zaten er wel zestien mensen tegelijk ondergedoken in hun huis. Gre wordt opgepakt als ze een overhemd wil brengen aan een van de onderduikers. Dit verhaal is te zien in de binnentuin van de Bibliotheek.

Landverrader

In de andere voorstellingen worden de verhalen verteld van onder andere Anna, een joodse vrouw die gevangen zat in de krententuin en landverrader George Herlee die werd doodgeschoten in de kappersstoel.

Kijk voor de andere verhalen en locaties op www.cultuurhoorn.nl. 'Theater op de bon' is onderdeel van de Cultuurproeverij in Hoorn: ongeveer honderddertig activiteiten op vijfentwintig locaties zijn die dag gratis te bezoeken. Reserveren is verplicht vanwege de coronamaatregelen.