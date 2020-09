Alkmaarse wethouder Marcel van Zon legt taken neer vanwege burn-out

Van Zon beschikt over de portefeuille van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de buitenruimte, publiekszaken, communicatie en mediabeleid, agrarische economie en dierenwelzijn.

Het college bespreekt aankomende dinsdag hoe de portefeuille van de wethouder tijdelijk wordt waargenomen.

Burgemeester Bruinooge

Eerder werd bekend gemaakt dat burgemeester Piet Bruinooge vanwege gezondheidsredenen zijn taken per 1 oktober vervroegd neerlegt. Hij was bezig aan zijn derde termijn als burgemeester en zou eigenlijk doorgaan tot 2021.

Bruinooge kampte al langer met gezondheidsklachten. Vorig jaar nam wethouder Pieter Dijkman (VVD) zijn taken wegens ziekte al tijdelijk over. "Ik moet u erkennen dat ik de laatste jaren als zeer intensief heb ervaren; het valt me steeds zwaarder. Ook gezondheidsaspecten spelen hierbij een rol", verklaarde hij destijds.