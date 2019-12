ALKMAAR - Burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar legt zijn werk tijdelijk neer. Dat maakte hij vandaag bekend in een memo aan de leden van de gemeenteraad.

Volgens de memo kampt Bruinooge met 'gezondheidsklachten'. Na een vakantie bleek dat hij onvoldoende hersteld was van deze klachten, waardoor hij zich genoodzaakt voelde zijn taken over te dragen aan de loco-burgemeester.

Wethouder Piet Dijkman (VVD) zal in ieder geval de komende weken de taken van de burgemeester op zich nemen.