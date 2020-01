Marco Borsato legt voor onbepaalde tijd werk neer wegens burn-out: "De energie is weg"

In een statement via Mojo schrijft de zanger dat hij er doorheen zit. "Wat ik doe is mijn lust en mijn leven, maar nu is de energie weg en heb ik met een burn-out te maken. De impact van alles wat er de laatste jaren is gebeurd, heb ik toch niet in zijn geheel verwerkt. Ik heb langere tijd nodig om me weer helemaal op te laden voordat ik er weer vol voor kan gaan."

De agenda van de in Alkmaar geboren zanger is voor onbepaalde tijd volledig leeg gemaakt en dat betekent dus dat er voorlopig geen concerten en televisiewerkzaamheden plaatsvinden.