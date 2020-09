Definitief geen 'kinderkermis' in Volendam

VOLENDAM - Er komt geen kermis op het terrein van het Marinapark in Volendam. Dit plan was in juli aangevraagd door Buro de Kermisgids, nadat de gemeente Edam-Volendam de kermis vanwege het coronavirus heeft afgelast.

Kermisexploitant Aschwin Elsinga liet eerder aan NH Nieuws weten dat er een mooi plan ligt om alsnog een kermis te organiseren voor de jeugd: een 'kinderkermis' zonder horeca. Een eerder plan dat Buro de Kermisgids had ingediend, werd al afgewezen.

De gemeente laat nu in een reactie weten dat "het woord ‘kinderkermis’ in het hele plan niet één keer voorkomt. Er zijn attracties aangevraagd ,die duidelijk een heel ander karakter dragen: botsauto’s, schietsalon, ‘Polyp’ en grijpkranen", aldus woordvoerder Leendert Klein.

Afwijzing is onderweg

"Het klopt dat er twee keer een plan is ingediend om een kermis te organiseren", vertelt de woordvoerder. "Op 13 juli is een plan ingediend voor een kermis van 27 augustus t/m 7 september in Volendam. Dus: nog groter en langduriger dan de ‘normale’ kermis. Die aanvraag is afgewezen. Mede omdat duidelijk was dat er geen voorbereidingstijd mogelijk was en bovendien de aanvrage bijna letterlijk de normale kermis betrof, die juist vanwege corona niet kon worden gehouden. De aanvrager heeft daarvan bericht gehad."

Eind juli werd er een nieuw plan ingediend door Buro de Kermisgids. Volgens de gemeente is de aanvraagtijd eigenlijk te kort, toch is die aanvraag de normale procedure ingegaan. "In overleg met de hulpdiensten is snel duidelijk geworden dat het plan de nodige haken en ogen kende. Het plan bevat vraagtekens en is niet specifiek voor Volendam gemaakt, maar betreft een hergebruikt plan voor de Haagse Septemberkermis. Daarnaast is er onvoldoende aandacht voor de effecten op de omgeving, zoals omwonenden, verkeer, parkeren en de horeca. Een afwijzing is onderweg naar de aanvrager."

Achwin Elsinga laat in een reactie weten dat er in de aanvraag is gesproken over een kermis zonder horeca voor de jeugd: "De aanvrager heeft inderdaad nooit over een 'kinderkermis' gesproken. Maar een afwijzing die nu onderweg is, lijkt mij nu niet meer nodig, aangezien de aangevraagde datum al verstreken is."