Kermisexploitant pleit voor kinderkermis in Volendam: "De aanvraag ligt er"

VOLENDAM - Toch nog een kermis in Edam-Volendam? Volgens kermisexploitant Aschwin Elsinga die al tientallen jaren met zijn oliebollenkraam en botswagens op de kermis staat is dat heel goed mogelijk. "Wij hebben in juli een mooi plan met protocol ingediend bij de gemeente Edam-Volendam, maar tot nu toe nog steeds geen ja of nee gehad", vertelt Elsinga aan NH Nieuws.

De Volendammer kermis die mensen uit het hele land trekt werd eind juni definitief afgelast vanwege het besmettingsgevaar voor de bezoekers en kwetsbare groepen. Kermisexploitant Aschwin Elsinga en Buro de Kermisgids dienden een paar weken later een plan met tekening in om een draai- kinderkermis te organiseren op het terrein van het Marinapark in Volendam, dat is een vakantiepark aan de rand van het dorp.

"Dat plan werd binnen vier dagen al afgewezen door de gemeente en de Veiligheidsregio", vertelt Elsinga. "De datum was niet handig, die stond op de datum van de Volendammer kermis die altijd traditiegetrouw in het eerste weekend van september is. Eigenwijs als ik ben, liet ik het daar niet bij zitten en heb ik weer de gemeente gebeld en die verwezen mij door naar de Veiligheidsregio. "

'En toen werd het stil'

Elsinga: "We hebben de Veiligheidsregio gebeld waarom het plan niet goed was. Het evenement was te groot en de datum niet goed." De kermisexploitanten gingen weer terug naar de tekentafel en dienden een nieuw plan in. "Een kleinere kermis, minder uren open en een andere datum. En toen werd het stil", vertelt Elsinga.

Tot zijn grote verbazing ziet Elsinga dat er een paar weken terug een extra coronateststraat is geopend op het terrein waar hij een aanvraag voor een kinderkermis had ingediend. "En ik heb nog steeds niets gehoord van Veiligheidsregio en de gemeente", zegt hij verbaast. "Ik sta nu achter de oliebollenkraam op de kermis in Alkmaar en die zomerkermis is zelfs vier dagen verlengd. Waarom kan dat niet in Volendam of Edam? We vragen om een kermis zonder horeca."

De vraag waarom de kermisexploitanten nog geen reactie hebben gekregen van de gemeente Edam-Volendam of de Veiligheidsregio is nog onduidelijk. De woordvoerder van de Veiligheidsregio verwijst door naar de gemeente en die heeft vooralsnog nog niet gereageerd.

Elsinga: "De aanvraag ligt er, wie weet komt er alsnog een kermis in oktober of november."