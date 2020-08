Quick Boys nieuwe club Nick Runderkamp

De middenvelder uit Volendam was op zoek naar een nieuwe club, nadat de FC hem geen nieuw contract had aangeboden. Een proefperiode bij NAC Breda leverde onlangs niks op.

De 24-jarige Runderkamp sluit per direct aan bij de selectie van trainer Edwin Grünholz. "Het is allemaal erg snel gegaan", zegt de voetballer op de website van zijn nieuwe club. "De afgelopen periode heb ik mijn pijlen gericht op een contract bij een betaald voetbalclub. Dat is helaas niet gelukt. Toen Quick Boys belde, was de keuze snel gemaakt. Ik wil weer lekker gaan voetballen." Bij Quick Boys wordt Runderkamp herenigd met oud-ploeggenoot Enzo Stroo.