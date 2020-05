Enzo Stroo tekent voor één jaar bij Quick Boys

Stroo (25) speelde vanaf de zomer van 2016 voor FC Volendam, dat hem overnam van ZVV Zilvermeeuwen. In Volendam ontpopte hij zich tot goaltjesdief en werd hij in het seizoen 2017/2018 zelfs clubtopscorer met vijftien treffers. Vervolgens kon de aanvaller echter op weinig speeltijd rekenen in het vissersdorp, waarna hij naar TOP Oss vertrok. Nu gaat hij zijn carrière bij Quick Boys een nieuw leven proberen in te blazen.

"De club informeerde al in de winterstop naar mij, maar een tussentijdse overgang zag ik niet zitten", reageert Stroo op de site van de Katwijkers. "Niet veel later nam Quick Boys opnieuw contact met mij op. Dat gaf me wel een heel fijn gevoel. Er waren meer clubs uit de Tweede Divisie geïnteresseerd in mij en ik had wellicht ook nog wel in de Keuken Kampioen Divisie actief kunnen blijven, maar het feit dat Quick Boys mij bleef polsen gaf mij veel vertrouwen."