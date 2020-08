Geen contract voor Nick Runderkamp bij NAC Breda

BREDA - Nick Runderkamp was de afgelopen periode op proef bij NAC Breda. De voetballer uit Volendam probeerde een contract af te dwingen, maar dat is niet gelukt. "Het kwam niet als een verrassing, maar het is altijd jammer als ze het melden", vertelt Runderkamp in gesprek met NH Sport

De 24-jarige Noord-Hollander trainde afgelopen week vier keer mee bij de Brabanders. Hij speelde mee in een onderling duel en maakte minuten in het tweede. "Daarin heb ik mij niet in zoverre weten te bewijzen dat ik er een contract uit kon slepen", aldus een realistische Runderkamp. "In het onderlinge duel speelde ik wel lekker. Ik heb ze nog niet echt gesproken, het contact verliep via mijn zaakwaarnemer."