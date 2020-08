Volendammer Nick Runderkamp op proef bij NAC Breda

De 24-jarige Runderkamp speelde jaren in de jeugd van FC Volendam, voordat hij in het seizoen 2016/2017 bij de selectie werd gehaald. In mei 2017 maakte hij, onder interim-trainer Johan Steur, zijn debuut in de hoofdmacht van Het Nieuwe Oranje.

Het seizoen erop was hij onder trainer Misha Salden een vaste waarde in het elftal. De laatste twee jaar kwam hij tot respectievelijk acht en negen optredens voor FC Volendam. Deze zomer werd zijn aflopende contract niet verlengd,

