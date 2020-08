Ekkelenkamp bezorgt Ajax gelijkspel in oefenpot tegen Union Berlin

AMSTERDAM - Ajax heeft de laatste wedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gelijk gespeeld tegen Union Berlin. De ploeg van trainer Erik ten Hag stond met 1-2 achter tegen de Duitsers, maar via een doelpunt van Jurgen Ekkelenkamp werd een nederlaag alsnog voorkomen: 2-2.

Ajax had de bal in de beginfase, maar tot grote kansen kwam het niet. Het grootste gevaar kwam van de kant van Union Berlin, toen Niko Giesselman de bal tegen de paal kopte. Toch waren het de Amsterdammers die op een 1-0 voorsprong kwamen. Een mooie combinatie tussen Mohammed Kudus en Noa Lang stelde Carel Eiting in staat om de openingstreffer te scoren.

