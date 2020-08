Van de Beek ontbrak bij Ajax vanwege mogelijke transfer

"Er zijn ontwikkelingen rond hem", bevestigde trainer Erik ten Hag voor de camera van Ziggo Sport. "Daarom hebben we hem uit de selectie gehouden."

Afspraken

De 23-jarige Van de Beek was wel aanwezig in de Johan Cruijff ArenA maar nam op de tribune plaats. De blonde middenvelder is een van de spelers die met Ajax afspraken heeft gemaakt over een mogelijk vertrek in de aanloop naar het nieuwe seizoen, net als André Onana en Nicolás Tagliafico. Zij mogen bij een goed bod vertrekken omdat ze Ajax vorig jaar trouw zijn gebleven, ondanks belangstelling van grote clubs.

Ten Hag wilde nog niet zeggen met wie Van de Beek onderhandelt. "Als we iets te melden hebben, dan doen we dat", zei hij. Van de Beek werd de afgelopen weken in verband gebracht met het FC Barcelona van de nieuwe trainer Ronald Koeman en Manchester United. Van de Beek stond vorig jaar in de belangstelling van Real Madrid.