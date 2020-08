Ajax ondanks veel gemiste kansen te sterk voor Eintracht Frankfurt

AMSTERDAM - Ajax heeft ook de zevende wedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen afgesloten met een zege. De ploeg van trainer Erik ten Hag was met 2-1 nipt te sterk voor Eintracht Frankfurt.

Ajax, waar Donny van de Beek wegens transferperikelen ontbrak, kwam opnieuw vroeg op voorsprong. Quincy Promes schoot de bal al na vier minuten tegen de touwen na een hakballetje van Lassina Traoré. Niet veel later was de combinatie Traoré-Promes bijna opnieuw succesvol, maar ditmaal schoot de Oranje-international hard tegen de lat.

Kort na de rust kwam de tweede Ajax-treffer er dan toch. Na een hakje van Antony kwam de bal voor de voeten van Mohammed Kudus, die de 2-0 en daarmee zijn eerste treffer voor de Amsterdammers binnenschoot. De wedstrijd leek in het slot, tot de Duitse tegenstander snel iets terug deed. Het was Silva die het meest attent was bij een hoekschop en de 2-1 maakte.

Ajax liet Frankfurt na het doelpunt niet verder in de wedstrijd komen en ging door met aanvallen. De Mexicaan Edson Álvarez was het gevaarlijkst met een pegel op de lat. Onana voorkwam vervolgens de gelijkmaker doordat hij Silva de baas was in een een-tegen-een situatie, waardoor Ajax nog een overwinning aan de succesvolle voorbereiding toe kon voegen: 2-1.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Gravenberch (Neres/74(; Antony, Promes (Ekkelenkamp/88), Tadic; Traoré