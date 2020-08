Labyad opnieuw belangrijk voor Ajax bij zege op Hertha BSC

Ajax kwam deze voorbereiding in ieder duel vroeg op voorsprong en dat was ook tegen Hertha het geval. Een van richting veranderde vrije trap van Labyad zette Alexander Schwolov, de doelman van de Duitsers, na twaalf minuten voetbal op het verkeerde been: 1-0. De Amsterdammers konden de openingstreffer al eerder op het scorebord zetten. Edson Álvarez kreeg een kopkans, maar leek niet op de bal te rekenen en kopte zodoende naast.

Waar Ajax via Perr Schuurs (kopbal) en Labyad (hard schot, knap gered door Schwolov) mogelijkheden kreeg om de score uit te bouwen, was het ook niet raar geweest als de Duitse tegenstander op gelijke hoogte kwam. Karim Rekik was dicht bij de 1-1, maar de Nederlandse verdediger in dienst van de bezoekers kopte via de grond over.

Bijna opnieuw Labyad

Kort nadat de scheidsrechter had gefloten voor het begin van de tweede helft, had Labyad de 2-0 op zijn schoen. De aanvaller kon een rebound na een poging van Antony vrij inschieten, maar hij schoot van dichtbij ruim over. Ook Donny van de Beek kreeg een kans om de tweede Amsterdamse treffer van de avond te maken. Via een mooie combinatie kreeg hij de bal voor zijn voeten en zag de Hertha-doelman zijn schot pareren. Omdat Mohammed Kudus de rebound niet wist te benutten, eindigde het duel in 1-0.

Neres en Blind

Een mooi moment was er nog voor David Neres. De Braziliaan, die negen maanden geleden zijn laatste wedstrijd speelde, mocht twintig minuten voor het einde van de wedstrijd invallen voor zijn landgenoot Antony. Kort voor het einde van de wedstrijd deed zich ook een moment voor dat op zijn zachtst gezegd minder fraai was. Daley Blind moest worden gewisseld nadat hij naar de grond zakte. Hij liep vervolgens wel zelf van het veld.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Dest, Schuurs, Blind (Rensch/80), Tagliafico; Álvarez, Van de Beek, Kudus; Antony (Neres/72), Tadic, Labyad (Huntelaar/72)