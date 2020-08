Sterk Ajax verslaat ook RB Salzburg ruim in Oostenrijk

SALZBURG - Ajax heeft ook de tweede oefenwedstrijd tijdens het trainingskamp in Oostenrijk winnend afgesloten. De ploeg van trainer Erik ten Hag was zaterdagmiddag met 1-4 te sterk voor RB Salzburg.

Ajax kwam - zoals het ook in de voorgaande drie oefenduels al deed - binnen een mum van tijd op voorsprong. Ryan Gravenberch stond op de juiste plek na een afgeslagen bal en hij schoot snoeihard raak. Kort daarvoor had Zakaria Labyad de openingstreffer op zijn voet, maar zijn inzet barstte uiteen op de lat.

Tot de rust vielen er, op een poging van Koïta in het zijnet na, verder geen grote kansen te noteren. Dat was na de thee wel anders. Ajax kwam sterk uit de kleedkamer en de ploeg van Ten Hag combineerde er lustig op los. Het resulteerde in kansen voor onder meer Labyad (pegel gered door Salzburg-doelman Cican Stankovic) en Daley Blind (schot voorlangs). Aan de andere kant voorkwam Kenneth Taylor de gelijkmaker van Masaya Okugawa. Ook Koïta was dicht bij de 2-2; de aanvaller ging alleen op Stekelenburg af, maar de Noord-Hollandse doelman was hem de baas.

Van de Beek

Het was Donny van de Beek die de marge uiteindelijk naar twee doelpunten schoot in het voordeel van Ajax. Na een passje van Lassina Traoré schoot de middenvelder de bal fraai in het net. Nadat Patson Daka namens Salzburg over het doel schoot en Traoré de score verzuimde uit te bouwen naar 1-4, gebeurde dat tien minuten voor tijd alsnog door Devyne Rensch. Het talent schoot het leer in twee instanties knap achter Stankovic en bepaalde daarmee de eindstand op 1-4.

Opstelling Ajax eerste helft: Stekelenburg; Mazraoui (, Schuurs (J. Timber/65), Blind (Mártinez/65), Tagliafico (Rensch/65); Álvarez (Ekkelenkamp/65), Gravenberch (Taylor/46), Promes (Van de Beek/46); Antony (Kudus/65), Labyad (Traoré/65), Tadic (Lang/65)