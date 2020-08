Reserves Ajax boeken overtuigende zege op Holstein Kiel

AMSTERDAM - Ajax heeft dinsdagmiddag simpel gewonnen van Holstein Kiel (5-2). Het was de eerste oefenwedstrijd van de dag voor de Amsterdammers, die werden gecoacht door Jong Ajax-trainer Mitchell van der Gaag. Later op de dag is Hertha BSC de tegenstander.

Pro Shots / Jasper Ruhe

Op De Toekomst was het al snel raak voor de Ajacieden, die met veel reservespelers van het eerste elftal op het veld stonden. Na doorjagen van Jurgen Ekkelenkamp wist Lassina Traoré - randje buitenspel - wel raad met het buitenkansje voor de 1-0. De spits was even later ook dicht bij zijn tweede treffer van de middag, maar hij zag dat zijn kopbal richting miste. Tekst gaat verder onder de tweet

Nadat Lee Jae Sung niet voldoende wist te profiteren van een slippertje van Ajax-doelman Dominik Kotarski, werd de marge aan de andere kant al snel verdubbeld. Linksachter Devyne Rensch begon aan een indrukwekkende solo en zette na een combinatie met Traoré de 2-0 op het scorebord. Voordat scheidsrechter Clay Ruperti voor de rust floot wisten de Amsterdammers nog twee keer het net te vinden. Traoré zorgde via een strafschop voor het derde doelpunt, waarna Ekkelenkamp de ruststand in twee instanties op 4-0 bepaalde. Nogmaals Ekkelenkamp Diezelfde Ekkelenkamp was ook de maker van het eerste doelpunt na de rust. Hij frommelde op aangeven van Kenneth Taylor de 5-0 binnen. Holstein Kiel, dat uitkomt in de tweede Duitse Bundesliga, wist in het restant van de wedstrijd de score wat draaglijker te maken. Via Janni-Luca Serra maakten zij de 5-1, waarna Fin Bartels ook de tweede Duitse treffer in het doel prikte. Ajax, dat met speels gemak tot mogelijkheden kwam, scoorde ondanks kansen voor onder anderen Carel Eiting, Brian Brobbey en Lisandro Martínez geen doelpunten meer. Opstelling Ajax: Kotarski; Mazraoui (Kasanwirjo/66), J. Timber, Martínez, Rensch (Magallán/46); Taylor (Regeer/64), Eiting (Mendez/74), Ekkelenkamp (Brobbey/74); Q. Timber, Traoré, Lang