Ajax maakt al in eerste helft oefenduel gehakt van FC Utrecht

AMSTERDAM - Ajax heeft ook haar tweede wedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen ruim gewonnen. Nadat de Amsterdammers afgelopen zaterdag met 6-1 afrekenden met RKC Waalwijk, was de ploeg van Erik ten Hag donderdagavond overtuigend te sterk voor FC Utrecht. In de Johan Cruijf ArenA, waar voor de eerste keer weer in beperkte mate supporters welkom waren, werd het 5-1.